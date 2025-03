Número de pessoas obrigadas a fugir por desastres climáticos bate recorde

A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), responsável por previsões meteorológicas, análises climáticas e conservação marítima nos Estados Unidos, é alvo dos cortes de Trump, com centenas de cientistas demitidos.

Nas últimas semanas, a OMM destacou a importância da NOAA e dos Estados Unidos para o sistema instalado há algumas décadas para monitorar o clima e a meteorologia no mundo.

"Estamos trabalhando com cientistas em todo o mundo e com os países", indicou Omar Baddour, diretor da divisão de vigilância climática da OMM, durante a apresentação do relatório.

"Esperamos que isso continue, apesar das diferenças políticas e das mudanças internas", acrescentou.

Cientistas e ambientalistas expressaram preocupação com as demissões e o possível desmantelamento da NOAA.

Celeste Saulo enfatizou que o investimento em meteorologia, água e serviços climáticos é mais importante do que nunca para construir comunidades mais seguras e resilientes.