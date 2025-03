Os malabarismos de uma confeiteira para substituir os ovos, artigo de luxo nos EUA

Ao invés de bater as claras em ponto de neve, como na receita tradicional, ela usa aquafaba, a água usada no cozimento do grão-de-bico, uma alternativa bem conhecida pelos veganos e pelos intolerantes ao ovo.

"Demora um pouco mais (...), mas não há diferença de cor ou sabor", explica, enquanto checa a textura do merengue.

Para fazer o creme de confeiteiro, ela usa maisena como espessante.

"Ficará gostoso, mas o resultado não será tão cremoso como o com gema de ovo", admite, enquanto adiciona uma colherada de cardamomo para realçar o sabor.

O número crescente de surtos de gripe aviária nas granjas avícolas americanas fez dos ovos itens escassos e caros.

Annie Clemmons tem buscado formas de substituir "este ingrediente tão fundamental" para a confeitaria.