Parque de gelo ameaçado por mudança climática encontra aliado em mina dos EUA

- "Povo fantasma" -

Isso deve garantir o futuro do parque não apenas para a "próxima geração de escaladores de gelo", mas também para todas as empresas locais que dependem dos turistas.

"Se não houvesse um parque de gelo no inverno, a cidade seria uma cidade fantasma", disse O'Neil. "A maioria dos hotéis e motéis estaria fechada".

Ouray, um povoado com cerca de 900 habitantes, foi fundado no século XIX durante a corrida da prata no Colorado, uma origem evocada pela estátua de um mineiro que fundou a cidade.

A mineração de prata entrou em declínio ao longo do século XX, mas a demanda renovada por novas tecnologias, como os painéis solares, revitalizou o setor.

Para Brian Briggs, ex-diretor da Ouray Silver Mines, que fez a aliança para transferir os direitos da água para o parque de gelo, a mudança foi vantajosa para todos.