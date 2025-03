STF examina recurso para afastar Moraes, Zanin e Dino do caso sobre tentativa de golpe

O Supremo Tribunal Federal (STF) examina, nesta quarta-feira (19), um novo recurso que visa declarar impedidos Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino, três dos ministros que estudam na corte a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado.

A análise do pedido da defesa do ex-presidente e de outros denunciados ocorre antes de o Supremo avaliar, em 25 de março, se inicia um julgamento contra Bolsonaro por um suposto plano para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após as eleições de outubro de 2022.

Caso vá a julgamento, Bolsonaro, que diz ser "perseguido" pela justiça, poderia ser condenado a uma pena de cerca de 40 anos de prisão.