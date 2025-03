Thomas Bach deixa um COI próspero, mas muito centralizado

Em 2013, Tóquio conquistou o direito de sediar os Jogos Olímpicos de 2020 contra Istambul e Madri. Depois, Pequim levou a edição de inverno de 2022 contra a única concorrente, Almaty, e em 2017 Paris e Los Angeles ficaram respectivamente com as edições de 2024 e 2028 dos Jogos de verão, sem concorrência.

No final de 2014, Bach lançou uma série de reformas para tornar a sede dos Jogos novamente atrativa, privilegiando a infraestrutura existente em vez de construções caras.

E embora já não seja obrigatório tornar públicas as candidaturas, 2036 abre novas perspectivas para a entidade com sede em Lausanne: Índia e África do Sul estão oficialmente entre os candidatos, juntamente com a Indonésia, a Coreia do Sul, a Alemanha, a Hungria e talvez o Catar e a Arábia Saudita à espreita.

- Cofres cheios -

Nem mesmo a pandemia de Covid-19, que atrasou em um ano os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, travou o crescimento das receitas do COI, nem a redistribuição de 90% delas aos comitês organizadores, assim como ao movimento olímpico.

No início de dezembro, a comissão de finanças anunciou que seriam distribuídos 6,8 bilhões de dólares (cerca de R$ 39 bilhões pela cotação atual) para o ciclo olímpico 2021-2024, um aumento de 12% em comparação com o ciclo anterior e de 45% com o período 2009-2012.