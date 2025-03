Zelensky diz que irá conversar com Trump para saber detalhes do diálogo com Putin

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, alertou nesta quarta-feira (19) contra qualquer concessão à Rússia antes de uma conversa telefônica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois que Moscou e Washington concordaram com uma trégua parcial no dia anterior.

Trump e seu homólogo russo, Vladimir Putin, tiveram uma longa conversa telefônica na terça-feira, na qual estabeleceram que a Rússia interromperia os ataques ao setor energético da Ucrânia, sem chegar a um cessar-fogo total.

No entanto, Rússia e Ucrânia trocaram novos ataques nesta quarta-feira, acusando-se mutuamente de não respeitar a trégua parcial. Zelensky, que não participou da conversa, anunciou que falará com Trump nesta quarta para saber os detalhes do diálogo.