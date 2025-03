Zelensky anuncia que conversará com Trump nesta quarta-feira

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, anunciou que conversará nesta quarta-feira (19) com Donald Trump, para conhecer os detalhes da conversa do presidente dos Estados Unidos com o homólogo da Rússia, Vladimir Putin.

"Hoje, eu terei contato com o presidente Trump e vamos discutir os próximos passos", declarou Zelensky durante uma entrevista coletiva na Finlândia.

O Kremlin anunciou na terça-feira que Putin aceitou uma pausa durante 30 dias dos ataques contra instalações do setor de energia e que exigiu o fim da ajuda militar estrangeira à Ucrânia.