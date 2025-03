Alemanha vence Itália em San Siro e fica perto do 'Final Four' da Liga das Nações

"Fico com a nossa vontade de vencer e a nossa capacidade de reagir", disse Nagelsmann, antes de reconhecer que "o primeiro tempo foi difícil".

O técnico da Itália, Luciano Spalletti, lamentou os erros da equipe. "Tomamos muitas decisões erradas".

O jogo de volta será disputado no próximo domingo, em Dortmund, onde a 'Azzurra' eliminou a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo de 2006, antes de bater a França na decisão e ficar com o título.

