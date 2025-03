Bombardeios russos no leste da Ucrânia deixam dois mortos

Duas pessoas morreram em bombardeios russos noturnos no leste da Ucrânia, onde um ataque com mais de 170 drones deixou 10 feridos e provocou incêndios a centenas de quilômetros da frente de batalha, informaram as autoridades nesta quinta-feira (20).

Rússia e Ucrânia intensificaram os ataques aéreos, apesar das pressões do presidente americano, Donald Trump, para que aceitem um cessar-fogo mais de três anos após o início do conflito.

A Rússia lançou quase 30 bombas que deixaram dois mortos e vários feridos, informaram as autoridades das regiões de Sumi e Kharkiv.