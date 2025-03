Chile promulga reforma do sistema de pensões imposto por Pinochet

Dos 600 mil aposentados vinculados às AFP - as Forças Armadas têm seu próprio sistema - metade recebe hoje o equivalente a cerca de 350 dólares por mês (R$ 1.980), abaixo do salário mínimo de 500 dólares (R$ 2.830), de acordo com dados oficiais.

A reforma agora estabelece que as empresas contribuam com 8,5% do salário do trabalhador para o fundo de aposentadoria, mantendo os 10% que o assalariado deve destinar.

A reforma começará a ser implementada em setembro próximo e espera-se que esteja plenamente em vigor até 2035.

