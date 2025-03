Comandantes militares de 30 países se reúnem no Reino Unido para falar sobre a situação da Ucrânia

A reunião acontece após o presidente russo, Vladimir Putin, condicionar uma trégua ao fim da ajuda militar ocidental à Ucrânia.

A Rússia também rejeitou a ideia de uma presença de tropas estrangeiras na Ucrânia como parte de um acordo.

Starmer e Macron tentam formar a coalizão desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou conversações com a Rússia no mês passado - sem incluir os parceiros europeus - em uma tentativa de acabar com três anos de guerra.

Os governantes do Reino Unido e da França querem estabelecer garantias de segurança com apoio americano para dissuadir Putin de violar qualquer possível cessar-fogo.

- Centrais nucleares -

Durante uma conversa telefônica com seu homólogo americano na terça-feira, o presidente russo concordou em interromper os ataques à infraestrutura de energia na Ucrânia por 30 dias, mas não se comprometeu com um cessar-fogo completo.