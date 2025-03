Comandantes militares debatem no Reino Unido como manter paz na Ucrânia em caso de trégua

Chefes do Estado-Maior de cerca de 30 países se reúnem no Reino Unido, nesta quinta-feira (20), para falar sobre como manter a paz na Ucrânia caso seja pactuada uma trégua com a Rússia.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que organizou esta cúpula militar, está trabalhando com o presidente francês, Emmanuel Macron, para construir uma "coalizão de países voluntários" e assegurou, nesta quinta, que qualquer acordo de paz deve ser "defendido" frente à Rússia.

"Se há um acordo, é preciso defendê-lo porque no ano passado houve acordos que não incluíam cláusulas de segurança e [Vladimir] Putin não os levou em conta", disse Starmer à Sky News, em alusão ao presidente russo.