EUA insiste que tarifas recíprocas entram em vigor em 2 de abril

No início desta semana, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que Washington pode suspender as tarifas recíprocas se os países pararem com as práticas que considera injustas.

O governo "publicará a lista de tarifas aduaneiras aplicadas por outros países", informou Bessent.

"Vamos dizer a eles, olhem, aqui é onde acreditamos que estão os níveis de tarifas, as barreiras não tarifárias, a manipulação da moeda, o financiamento injusto, a supressão trabalhista", declarou.

Se renunciarem a essas práticas, acrescentou, "não levantaremos o muro tarifário".

As barreiras não tarifárias podem incluir regulações que fecham de fato um mercado aos produtos de outro país produzidos com normas diferentes, assim como outras práticas como os subsídios que reduzem artificialmente o custo da produção.

Donald Trump os considera "injustos" e denuncia que prejudicam a economia americana por desrespeitar as normas do livre comércio.