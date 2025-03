EUA negará ao México canal de entrega de água do rio Colorado

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (20), que recusarão um pedido do México para a entrega de água do rio Colorado a Tijuana, abrindo uma nova frente de batalha na relação bilateral.

"As contínuas deficiências do México em suas entregas de água sob o tratado de divisão de água de 1944 estão dizimando a agricultura americana", em particular "no vale do rio Grande", afirma o escritório do Departamento de Estado para a América Latina e o Caribe na rede social X.

"Como resultado, hoje, pela primeira vez, os Estados Unidos negarão o pedido do México, fora do tratado, de um canal especial de fornecimento de água do rio Colorado a Tijuana", acrescenta.