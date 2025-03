Exército israelense anuncia que matou chefe da segurança interna do Hamas em Gaza

O Exército israelense anunciou, nesta quinta-feira (20), que matou o chefe da agência de segurança interna do Hamas, Rashid Jahjuh, em um bombardeio em Gaza.

"Nos últimos dias, o Exército e a agência de segurança Shin Bet alvejaram e eliminaram o terrorista Rashid Jahjuh, chefe da Agência de Segurança Geral do Hamas, que assumiu o cargo após a eliminação de seu antecessor, Sami Oudeh, em julho de 2024", disse o porta-voz em árabe do Exército israelense, Avichay Adraee, em uma publicação no X.

bur/cyj/crb/bfi/an/eg/aa/dd