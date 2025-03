Festival Cinélatino destaca produção indígena e homenageia Karim Aïnouz

O Cinélatino, festival de cinema latino-americano em Toulouse, começa nesta sexta-feira com 11 longas-metragens em competição, um olhar para autores indígenas e uma homenagem a um dos diretores mais conhecidos da região, o brasileiro Karim Aïnouz.

"Continuamos sendo um festival que acompanha de perto as questões políticas e sociais, particularmente a questão da injustiça que continua a assolar a América Latina", disse à AFP por telefone Marion Gautreau, presidente do conselho de administração deste festival do sul da França.

O festival, um dos mais importantes da Europa para a promoção do cinema latino-americano, também dedicará sua seção especial "Otra Mirada" à obra da argentina Albertina Carri (1973), autora de obras feministas críticas aos tabus sociais, como "La Rabia" e "Las Hijas del Fuego".