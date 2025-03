Gisèle Pelicot publicará suas memórias em 2026

Gisèle Pelicot, que se tornou um ícone feminista após o julgamento por estupro que protagonizou na França, publicará suas memórias no próximo ano, indicou nesta quinta-feira (20) uma editora.

"Um hino à vida" será publicado em 20 idiomas em janeiro de 2026, declarou em um comunicado a editora britânica The Bodley Head, propriedade da Penguin Random House.

"Estou imensamente agradecida pelo extraordinário apoio que recebi desde o início do julgamento. Agora quero contar minha história com minhas próprias palavras", declarou Gisèle Pelicot, citada no comunicado.