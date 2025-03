Kirsty Coventry é eleita nova presidente do Comitê Olímpico Internacional

"Este é um momento extraordinário. Quando eu era uma menina de nove anos, nunca poderia imaginar que estaria um dia aqui para contribuir com este nosso incrível movimento", declarou Coventry após o anúncio de sua vitória.

"Esta não é só uma grande honra, mas também um lembrete para cada um de vocês de que eu vou liderar esta organização com muito orgulho, com nossos valores, e espero, com muita confiança, que todos vocês se sintam orgulhosos da decisão que tomaram", acrescentou a nova presidente aos membros do COI.

Coventry, que era vista por muitos como a favorita de Bach para sua sucessão, superou no primeiro turno outros seis candidatos, entre eles o presidente da World Athletics, Sebastian Coe, e o espanhol Juan Antonio Samarach Salisach Jr, filho do ex-presidente do COI de 1980 a 2001, Juan Antonio Samaranch.

pi/gj/mcd/pc/eg/cb

© Agence France-Presse