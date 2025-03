Kremlin denuncia 'planos de militarização' da Europa

O Kremlin denunciou nesta quinta-feira "planos para militarizar a Europa" em um momento em que a União Europeia lança um projeto de rearmamento com o objetivo de enfrentar a ameaça russa e comandantes militares de quase 30 países se encontram no Reino Unido para falar sobre a Ucrânia.

"Os sinais procedentes de Bruxelas e das capitais europeias referem-se a planos para militarizar a Europa", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. "A Europa embarcou em sua própria militarização e se tornou uma espécie de partido de guerra", acrescentou.

As principais potências europeias, incluindo França e Reino Unido, decidiram aumentar os gastos militares desde que Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos em janeiro, em meio aos temores de que o país se distancie do compromisso tradicional com a defesa da Europa.