Manifestação de professores gera caos no aeroporto da Cidade do México

A Coordenadoria Nacional dos Trabalhadores da Educação mantém seus membros mobilizados desde a última quarta-feira, quando eles instalaram centenas de barracas na praça do Zócalo, na capital do país, exigindo a revogação da reforma do sistema de pensões do Instituto de Seguridade e Serviços Sociais dos Trabalhadores do Estado.

A presidente Claudia Sheinbaum se reuniu com líderes do sindicato nesta semana e concordou em congelar a iniciativa, que buscava aumentar as deduções nas pensões dos professores para financiar a construção de moradias e melhorar os serviços de saúde, entre outros.

Claudia também aceitou congelar a aplicação de uma lei que aumentou gradualmente a idade de aposentadoria, que permanecerá, por enquanto, em 58 anos para os homens e 56 para as mulheres. Mas os professores exigem o retorno a uma lei anterior a 2007, segundo a qual os professores podem se aposentar, independentemente da idade, com 28 anos de tempo de serviço, no caso das mulheres, e 30, no caso dos homens.

