No retorno de Mbappé, França perde para Croácia e se complica na Liga das Nações

Apesar do retorno de Kylian Mbappé depois de seis meses, a França perdeu para a Croácia por 2 a 0 nesta quinta-feira (20), no jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações da Uefa, em Split, e terá que reverter o resultado jogando no Stade de France.

Ante Budimir (26') fez o primeiro dos croatas e o veterano Ivan Perisic (45'+1) fechou o placar no final do primeiro tempo.

Os 'Bleus', que sofreram com erros defensivos, agora precisam vencer no próximo domingo para avançar ao 'Final Four' da competição.