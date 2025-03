Os casos mais famosos de migrantes presos no impasse de Trump

- Menina com tumor cerebral -

No início de fevereiro, uma família mexicana foi detida em um posto de controle migratório no sul do Texas quando se dirigia a Houston para uma revisão médica de emergência de uma de suas filhas, doente com um tumor cerebral desde 2024, informou o Projeto de Direitos Civis do Texas, uma ONG que promove a justiça social.

Vários dos filhos, incluindo a menina doente, têm nacionalidade americana.

A família passava pelos controles migratórios frequentemente graças a cartas de médicos e advogados.

Até o dia em que foram detidos com cinco de seus seis filhos e deportados para o México. A ONG sustenta que as autoridades migratórias os forçaram a escolher entre permitir que os filhos permanecessem nos Estados Unidos sob custódia do governo "e nunca mais os vissem", ou deixarem o país junto com eles.

- Uma ativista conhecida -

Membros do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) detiveram a destemida ativista Jeanette Vizguerra, que entrou ilegalmente nos Estados Unidos em 1997.