Pouca água: a situação diária de milhares de peruanos em Lima

"Estamos com dores de estômago e enxaquecas. Há larvas no fundo do tanque", diz a decepcionada Catalina Ñaupa, de 59 anos, moradora do bairro pobre de San Juan de Miraflores, no sul de Lima, que recebe água através de caminhões-pipa uma vez por semana.

A capital peruana, com mais de 10 milhões de habitantes, é a segunda maior cidade do mundo localizada em um deserto. Rodeada pelo oceano Pacífico de um lado, e pelos Andes de outro, a cidade é atravessada por três rios e tem uma reserva de água subterrânea. No entanto, as precipitações estão especialmente escassas.

Mais de 635 mil pessoas vivem lá sem acesso à água potável, segundo uma pesquisa de 2021 do Instituto Nacional de Estatística e Informática do Peru.