Presidente do Panamá quer megaporto que complemente negócios do canal

O presidente do Panamá, José Raúl Mulino, disse, nesta quinta-feira (20), que quer construir um megaporto no Pacífico que complemente os negócios do canal, e minimizou uma versão da imprensa sobre as opções militares dos Estados Unidos para recuperar a via marítima.

As ameaças do presidente Donald Trump de recuperar o canal, inclusive pela força, causaram tensão nos laços bilaterais. Na semana passada, a notícia da NBC News de que a Casa Branca havia "ordenado as Forças Armadas dos Estados Unidos a elaborarem opções" com esse propósito se somou a isso.

Mulino minimizou essa versão e disse que, para complementar o lucrativo negócio do canal que move 5% do comércio marítimo mundial, quer construir uma "megainstalação portuária".