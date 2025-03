Queda de ponte no Equador deixa um morto e dois desaparecidos

"Há cinco pessoas feridas e três desaparecidas, uma delas já teve o óbito confirmado pelo Corpo de Bombeiros", informou o secretário de Riscos, Jorge Carrillo, na rede social X.

Ao chegar ao local do acidente, o ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, expressou condolências do governo à família do falecido e solidariedade às demais vítimas.

"Não havia relatos de más condições" da importante ponte que conecta a província de Guayas (cuja capital é Guayaquil) e outras províncias do norte, segundo a prefeita (governadora) Marcela Aguiñaga.

"Vamos conduzir todas as investigações necessárias e determinar as responsabilidades", disse Luque.

"Deduzimos, até o momento, que houve uma sobrecarga na ponte", disse Aguiñaga no X.

A estrutura estava habilitada para veículos de até 48 toneladas e tinha uma passagem lateral para tráfego mais pesado, segundo a prefeita de Guayas.