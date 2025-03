Sanções dos EUA a petróleo iraniano geram recuperação da commodity

As cotações do petróleo subiram nesta quinta-feira (20) depois das novas sanções do governo americano para reduzir as exportações de hidrocarbonetos do Irã, quando Donald Trump busca concluir um acordo sobre o programa nuclear da República Islâmica.

O preço do barril de tipo Brent para entrega em maio subiu 1,72% em Londres, para 72 dólares. Seu equivalente americano, o WTI com vencimento em abril, que teve hoje o seu último dia de cotação em Nova York, avançou 1,64%, para 68,26 dólares.

"O Irã está hoje de novo na mira da administração" americana, comentou para a AFP John Kilduff, da Again Capital.