Aeroporto de Heathrow anuncia a retomada de 'alguns voos' na sexta-feira à noite

O Aeroporto de Heathrow, em Londres, anunciou que retomará as atividades com "alguns voos" nesta sexta-feira (21), aguardando uma retomada "completa" no sábado, depois que um incêndio em uma central de energia que o abastece provocou seu fechamento.

"Estamos felizes em dizer que agora podemos retomar alguns voos com segurança ainda hoje", disse um porta-voz do aeroporto em um comunicado, esperando uma retomada "completa amanhã", embora tenha acrescentado que "retornar a um funcionamento total e seguro leva tempo".

