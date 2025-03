Aeroporto Heathrow em Londres fecha por incêndio e afeta tráfego mundial

Além das instalações do aeroporto, "um grande número de residências e empresas locais" foram afetadas pelo incêndio, segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Pat Goulbourne.

Depois que o incêndio foi detectado, 150 pessoas foram retiradas da área e um perímetro de segurança de 200 metros foi marcado.

Os bombeiros pediram aos moradores que mantivessem as janelas fechadas devido à densa fumaça do incêndio, pedindo que as pessoas evitassem a área.

O ministro britânico da Energia, Ed Miliband, disse que seu governo faria o possível para restaurar a energia em Heathrow.

O apagão deixou 100.000 casas sem energia durante a noite, indicou, mas a energia foi restabelecida em praticamente toda a área, exceto em cerca de 4.000 casas.

- Cerca de 200 destinos -

Construído em 1946, o Heathrow, 25 km a oeste de Londres, é o maior dos cinco aeroportos que atendem a capital britânica.