Alemanha aprova € 3 bilhões em ajuda militar para a Ucrânia, diz fonte parlamentar

A Alemanha aprovou, nesta sexta-feira (21), uma nova ajuda militar à Ucrânia, no valor de 3 bilhões de euros (cerca de 18,4 bilhões de reais), antes de uma rodada de negociações entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia para obter uma trégua parcial.

A Comissão de Orçamento do Bundestag aprovou a ajuda, que estava suspensa há meses devido à relutância do chanceler em fim de mandato, Olaf Scholz, que estava preocupado com a situação orçamentária do país.

