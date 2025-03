EUA desmente ter negado entrada de pesquisador francês por sua opinião sobre Trump

As autoridades americanas desmentiram, nesta sexta-feira (21), ter proibido a entrada de um pesquisador francês devido a suas "convicções políticas" e o acusaram de possuir "informação confidencial" de um laboratório conhecido por suas pesquisas nucleares.

O governo francês lamentou na quarta-feira que, em 9 de março, um pesquisador francês foi impedido de entrar no país para participar de uma conferência sobre o espaço em nome do Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS) no Texas (sul).

"Essa medida teria sido tomada pelas autoridades americanas porque o telefone desse investigador continha conversas com colegas e amigos nas quais expressava uma opinião pessoal sobre a política realizada pela administração Trump em matéria de pesquisa", declarou o ministro francês de Educação Superior e Pesquisa, Philippe Baptiste.