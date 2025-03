EUA importa ovos de Coreia e Turquia para baixar preços em meio a gripe aviária

Os Estados Unidos estão importando ovos de Turquia e Coreia do Sul para atenuar a escassez de abastecimento provocada pela gripe aviária, que fez os preços dispararem em todo o país, confirmou, nesta sexta-feira (21), a secretária do Departamento de Agricultura do governo americano.

Brooke Rollins declarou à imprensa em Washington que as importações a partir desses dois países já tinham começado e que a Casa Branca também estava em conversas com outras nações para importar ovos temporariamente.

"Estamos falando de centenas de milhões de ovos no curto prazo", acrescentou.