Fifa exclui León, adversário do Flamengo, do Mundial de Clubes

O artigo 10.1 do regulamento do torneio estipula que nenhum participante poderá "possuir valores ou ações de nenhum outro clube na competição, ou ter vínculo comercial com eles".

O Alajuelense, da Cosa Rica, que pode herdar a vaga, havia denunciado a participação dos dois clubes mexicanos no Mundial, cuja primeira edição neste novo formato com 32 equipes será disputada de 15 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos.

O León estava no Grupo D, que tem o Flamengo como cabeça de chave, além do Chelsea da Inglaterra e do Espérance da Tunísia.

bur-mcd/an/cb

© Agence France-Presse