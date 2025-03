Meio de comunicação dos huthis relata novos bombardeios no Iêmen

Um meio de comunicação controlado pelos huthis do Iêmen informou nesta sexta-feira (21) sobre ataques contra um reduto desses rebeldes apoiados pelo Irã, denunciando uma "agressão americana".

O canal de televisão Al Masirah relatou novos bombardeios a oeste de Sada, no norte do país, citando seu correspondente no local.

Os huthis, apoiados pelo Irã, relataram várias ondas de bombardeios americanos no Iêmen desde sábado. Naquele dia, um ataque direcionado contra figuras de alto escalão resultou na morte de 53 pessoas, segundo o grupo rebelde.