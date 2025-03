Número de mortos em queda de ponte no Equador sobe para quatro

O número de mortos no desabamento de uma ponte de 200 metros de extensão no sudoeste do Equador subiu nesta sexta-feira de um para quatro, segundo a Secretaria de Gestão de Riscos.

A busca por desaparecidos continuava nas águas do Rio Magro, no povoado agrícola e costeiro de Daule, após a queda da estrutura, há dois dias.

Quatro corpos foram resgatados e uma pessoa estava desaparecida, publicou a secretaria no X. Autoridades investigam a causa do acidente, que deixou cerca de 10.000 pessoas sem água, devido a uma tubulação paralela à infraestrutura. O abastecimento está sendo feito por meio de caminhões.