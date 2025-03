Passageiros desesperados buscam voos alternativos após fechamento do maior aeroporto da Europa

Quando descobriu que Heathrow estava fechado, correu para Gatwick, o segundo aeroporto mais movimentado do Reino Unido, e encontrou um voo com destino a Atenas, para 12h no horário local (09h no horário de Brasília).

"Não me importo com o dinheiro, só preciso pegar um voo e estar em casa no final do dia", disse Fokaides à AFP.

"Não nos deram nenhuma informação, nos deixaram sozinhos. Não entendo como isso é possível", complementou.

- "Impotentes" -

Mohammed al-Laib, cidadão tunisiano que trabalha em Londres, havia planejado viajar a Dubai para se juntar à esposa, que não via há meses.

"Não sei se terei outro voo. Agora não tenho outra alternativa que não seja esperar. Me sinto impotente", disse, pessimista, enquanto caminhava em direção ao balcão de informações de Gatwick.