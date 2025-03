Suspensão de financiamento dos EUA sufoca mídia crítica de Cuba, Venezuela e Nicarágua

Ao mesmo tempo, os fundos do National Endowment for Democracy (NED), que depende do Congresso, foram cancelados.

El Toque, um site de Miami focado em Cuba que sofreu a expulsão de quase todos os seus jornalistas na ilha e recebia financiamento do NED, está entre os veículos de comunicação afetados.

"No nosso caso, o impacto é equivalente a 50% do nosso orçamento anual", disse à AFP por e-mail José Nieves, diretor do site, que reduziu seu quadro de funcionários pela metade.

- "Subversão" -

Embora a mídia local em Cuba seja estatal e supervisionada pelo Partido Comunista, há uma década surgiram sites digitais independentes. Os cubanos só têm acesso a eles com VPN.

Nieves lamenta que "os parceiros mais confiáveis" desses meios de comunicação tenham decidido "fornecer tão gratuitamente motivos para os autoritários comemorarem".