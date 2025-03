Trump nega que Musk receberá informações sobre planos de guerra com a China

O presidente Donald Trump rejeitou nesta sexta-feira (21) relatos de que Elon Musk seria informado sobre planos ultrassecretos dos Estados Unidos para uma possível guerra com a China, mas reconheceu que os laços de seu aliado com Pequim levantam possíveis conflitos de interesse.

O reconhecimento incomum dos interesses conflitantes de Musk nos negócios e no governo ocorreu depois que Trump contradisse reportagens que afirmavam que o proprietário da SpaceX e da Tesla receberia um informe do Pentágono sobre a estratégia em relação à China.

Essas reportagens aumentaram as preocupações sobre a influência do homem mais rico do mundo na Casa Branca.