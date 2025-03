Universidade de Columbia cede perante Trump e anuncia reformas institucionais

Para apaziguar o presidente, a universidade anunciou hoje melhorias em seus processos disciplinares, protocolos de identificação obrigatórios para os manifestantes e um reforço na equipe de segurança, que inclui 36 agentes com poderes para expulsar ou prender quem desrespeitar as normas.

O pacote de reformas anunciado pela instituição inclui uma atualização da definição de antissemitismo e uma revisão dos departamentos de Estudos do Oriente Médio, Sul da Ásia e da África, duas exigências do governo, que havia dado um prazo de uma semana à universidade para aceitar as reformas como condição para abrir negociações para recuperar os US$ 400 milhões.

