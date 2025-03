Cidade espanhola de Ávila em estado de emergência por chuvas e inundações

A cidade espanhola de Ávila está em alerta, neste sábado (22), pelo transbordamento do rio Adaja, que inundou parte da localidade, e está de olho no degelo das montanhas próximas e na chuva, que cai incessantemente há semanas no país.

"Mantemos o estado de emergência e o estado de alerta na cidade de Ávila", explicou Jesús Manuel Sánchez Cabrera, prefeito desta cidade de Leão e Castela, famosa por suas muralhas, à emissora de televisão pública TVE.

"Vimos os cumes esta manhã quando o céu estava limpo. Têm grande quantidade de neve acumulada e estamos esperando para ver se acontece esse degelo", contou Sánchez Cabrera.