Papa fará no domingo a primeira aparição pública após internação

O papa Francisco acenará e dará sua bênção neste domingo(23), da janela do Hospital Gemelli, em Roma, sua primeira aparição pública desde sua internação em 14 de fevereiro, anunciou o Vaticano neste sábado(22).

"O papa Francisco planeja acenar e dar uma bênção do Hospital Agostino Gemelli, em Roma, no final do Angelus (oração semanal), que, como nas últimas semanas, será publicada por escrito", informou a sala de imprensa da Santa Sé.

Francisco, 88 anos, não conduz a oração do Angelus desde 9 de fevereiro. Desde então, faltou à cerimônia por cinco semanas consecutivas, algo sem precedentes desde sua eleição em março de 2013.