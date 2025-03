Putin rezou por Trump após tentativa de assassinato, diz enviado da Casa Branca

O enviado especial da Casa Branca para o Oriente Médio, Steve Witkoff, elogiou Vladimir Putin e contou que o líder russo lhe disse que havia rezado pelo presidente Donald Trump quando ele foi alvo de um disparo.

Witkoff se reuniu por várias horas com Putin na semana passada, em Moscou, e disse que as conversas, que incluíram discussões sobre como acabar com a guerra na Ucrânia, foram construtivas e "baseadas em soluções".

Em entrevista ao podcast do apresentador Tucker Carlson transmitida ontem, o enviado afirmou que Putin é "um grande líder", que busca acabar com o conflito entre Moscou e Kiev. "Pareceu ter sido sincero comigo."