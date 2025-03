Venezuela apreende 3,8 toneladas de cocaína na fronteira com a Colômbia

Autoridades da Venezuela apreenderam 3,8 toneladas de "cocaína de altíssima pureza" no âmbito de uma operação desenvolvida no estado de Zulia, na fronteira com a Colômbia, informou o ministro do Interior, Diosdado Cabello, neste sábado (22).

Esta apreensão se soma a outras duas realizadas em meados de março, nas quais foram encontradas outras seis toneladas desta droga.

As autoridades mobilizadas para a "operação relâmpago" encontraram esta semana 2.619 quilos de cocaína enterrados em uma ilhota do Lago de Maracaibo e outros 1.240 quilos escondidos em um caminhão.