Alemanha elimina Itália e vai às semifinais da Liga das Nações

A Alemanha sofreu para empatar em 3 a 3 com a Itália depois de ter aberto uma vantagem de 3 a 0, neste domingo (23), em Dortmund, e com isso conseguiu vencer a batalha entre tetracampeãs mundiais nas quartas de final da Liga das Nações da Uefa graças à vitória (2-1) no jogo de ida, no estádio San Siro, em Milão.

Nesta partida de volta, Joshua Kimmich abriu o placar de pênalti (30') e depois deu as assistências para os gols de Jamal Musiala (36') e Tim Kleindienst (45') ainda no primeiro tempo.

A Itália reagiu na segunda etapa com dois gols de Moise Kean (49' e 69') e um de penalidade máxima de Giacomo Raspadori nos acréscimos (90'+5), ficando a um gol de forçar a prorrogação.