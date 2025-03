Alemanha elimina Itália e vai às semifinais da Liga das Nações

- Kean salva a honra -

No segundo tempo, a Itália salvou a honra com uma reação que veio com uma dobradinha de Moise Kean (49' e 69') e um pênalti no fim de Raspadori (90'+5), que deixou a sua equipe mais perto do milagre.

Aos 75 minutos havia sido marcado um pênalti a favor da 'Nazionale', mas uma revisão no VAR fez com que o árbitro revertesse a decisão.

A Alemanha se vingou assim tardiamente das semifinais do Mundial de 2006, em que a Itália venceu em Dortmund, no mesmo estádio do jogo deste domingo.

- Itália contra Noruega de Haaland -

A definição deste jogo das quartas de final também permitiu conhecer o destino dos alemães e italianos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.