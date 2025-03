Cheia de rio arrasta parte de ponte romana na Espanha

A passagem foi construída no final do século XV sobre uma estrutura anterior do período romano, parcialmente reutilizada como fundação. Sua última restauração foi em 2002, segundo a Prefeitura.

Neste domingo, a Espanha enfrentou os últimos golpes da tempestade Martinho, a quarta a despejar chuvas fortes em três semanas.

Cidades como Ávila, Toledo e Segóvia monitoram seus rios, cuja elevação foi causada pela chuva, neve, derretimento do gelo e transbordamentos de reservatórios que precisaram liberar água.

Assim, "19 barragens estatais na bacia do Tajo liberam quantidades significativas de água", informou a Confederação Hidrográfica do Tejo no seu último relatório de sábado.

A tempestade anterior a atingir a Espanha, Laurence, deixou três mortos e um desaparecido na Andaluzia, no sul.

No sábado, três montanhistas morreram em uma queda no pico de Moncayo, no nordeste do país, em condições climáticas adversas.