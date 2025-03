França bate Croácia nos pênaltis e vai enfrentar Espanha nas semis da Liga das Nações

Dominantes, os 'Blues' multiplicaram os cruzamentos para a área, mas sem conseguir acertar o gol nas finalizações. A melhor chance foi um lance em que Bradley Barcola desperdiçou ao ficar cara a cara com o goleiro Dominik Livakovic.

Já no segundo tempo, o primeiro gol da França veio com uma cobrança de falta precisa no canto superior da área tocada por Olise com o pé esquerdo para abrir sua conta como artilheiro internacional em seu quinto jogo.

O meia-atacante do Bayern de Munique, em sua primeira grande atuação como titular dos 'Bleus', ainda deu a assistência para o 2 a 0: tabelou com Mbappé e seu passe da direita encontrou Dembélé, que marcou com a precisão que vem exibindo em 2025.

O jogador do PSG marcou 23 gols em 18 jogos desde 1º de janeiro, sendo o atacante mais prolífico das principais ligas europeias.

- Homenagem a Giroud -

Antes do duelo deste domingo, Olivier Giroud, maior artilheiro de todos os tempos da seleção francesa com 57 gols em 137 jogos, aposentado da seleção após a Euro-2024 na Alemanha, recebeu uma homenagem.