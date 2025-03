Israel cria estrutura para 'saída voluntária' de palestinos de Gaza

Ao criar essa administração para "a expulsão" de palestinos, "Israel reconhece que comete crimes de guerra", denunciou a ONG Paz Agora, que mencionou uma "mancha indelével no Estado israelense".

A criação de uma estrutura administrativa para executar o projeto havia sido mencionada nas últimas semanas pelo ministro das Finanças israelense, Bezalel Smotrich. "Esse plano ganha forma em coordenação com o governo americano", disse o ministro, no começo do mês.