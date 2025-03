Juiz determina prisão de prefeito opositor a Erdogan em meio a protestos

Um juiz determinou neste domingo(23) a prisão do prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, o principal opositor do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, por "corrupção", após a quarta noite de protestos em massa, o que levou a confrontos violentos com a polícia.

Um dos advogados de Imamoglu, 53 anos, confirmou a decisão do tribunal, à qual será contestada. "Estou de pé, nunca me renderei", disse Imamoglu em uma mensagem na rede social X após o veredito.

Ele também prometeu que "tudo ficará bem", lema que adotou em 2019 depois que sua eleição como prefeito de Istambul foi anulada, mas que acabou vencendo por uma ampla margem em uma segunda votação.