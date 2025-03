'Obrigado a todos': papa retorna ao Vaticano após cinco semanas hospitalizado

O papa Francisco, ainda fraco, retornou ao Vaticano neste domingo(23) após mais de cinco semanas hospitalizado com pneumonia bilateral, mas não sem antes cumprimentar e agradecer seus fiéis reunidos em frente ao Hospital Gemelli, em Roma.

"Obrigado a todos!", disse o pontífice de 88 anos com voz fraca ao microfone, sentado em uma cadeira de rodas e cumprimentando centenas de pessoas reunidas na sacada.

"Estou vendo aquela mulher com as flores amarelas, muito bem", disse ele com um leve sorriso, diante das gargalhadas da multidão.