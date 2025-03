Real Madrid vence Barça pela 1ª vez no 'El Clásico' feminino

O time feminino do Real Madrid encerrou neste domingo o domínio absoluto do Barça no 'El Clásico', após cinco anos na elite e 19 duelos com derrotas sofridas diante das catalãs, ao vencer por 3 a 1 no estádio Montjuic.

Alba Redondo abriu o placar de cabeça para a equipe madridista na reta final do primeiro tempo (41') e a norueguesa Caroline Graham Hansen empatou na segunda etapa (67').

No entanto, uma dobradinha da escocesa Caroline Weir (87' e 90'+6) deu o triunfo à equipe 'merengue' que com esse resultado ficou a quatro pontos do Barça, que lidera o campeonato espanhol.